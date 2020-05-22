Лоськов, Пашинин, Хапов и Алексеев останутся в штабе «Локомотива»

«Николич учит язык, я с ним встретился в марте-апреле, он учит. Он был уверен, что выбор падет на него. В тренерском штабе остались Лоськов, Пашинин, Хапов, Алексеев и почти весь штаб, в общем. Палыч (Семин) мне говорил всегда, что он будет на стороне игроков. Я говорил, что буду на стороне клуба. Клуб больше чем Палыч, я, игроки. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем, понимание клуба у них есть, это важно», — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».