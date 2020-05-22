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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лоськов, Пашинин, Хапов и Алексеев останутся в штабе «Локомотива»

Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, Заур Хапов и Сергей Алексеев остаются в тренерском штабе московского «Локомотива», несмотря на смену главного тренера, сообщил генеральный директор футбольного клуба Василий Кикнадзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с главным тренером Юрием Семиным, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено. Новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич.

«Николич учит язык, я с ним встретился в марте-апреле, он учит. Он был уверен, что выбор падет на него. В тренерском штабе остались Лоськов, Пашинин, Хапов, Алексеев и почти весь штаб, в общем. Палыч (Семин) мне говорил всегда, что он будет на стороне игроков. Я говорил, что буду на стороне клуба. Клуб больше чем Палыч, я, игроки. Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем, понимание клуба у них есть, это важно», — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы обсуждали вопрос, кто может возглавить команду. Я делал предложения, фамилии называть не буду, по тем или иным причинам они отказались. Вопрос обсуждал с представителями тренерского штаба», — добавил Кикнадзе.

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