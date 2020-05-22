Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
В пятницу Кикнадзе заявил, что решение не продлевать контракт с Семиным до конца сезона было вынужденным
«Нечего комментировать», — заявил Семин РИА Новости.
Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с Семиным, рассчитанное до конца мая, не будет продлено. Новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич.
«Посмотрим, сейчас я не готов отвечать на этот вопрос», — ответил Семин на вопрос, что он будет делать после 31 мая.