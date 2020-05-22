Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»

В пятницу Кикнадзе заявил, что решение не продлевать контракт с Семиным до конца сезона было вынужденным из-за возобновления чемпионата России. По его словам, у совета директоров клуба также были вопросы к Семину в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) относительно травм игроков. Кроме того, Кикнадзе сообщил, что не мог вытащить Семина на игры «молодежки» и «Казанки», чтобы затем привлекать молодых игроков в основную команду.