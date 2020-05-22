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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Кикнадзе заявил, что решение не продлевать контракт с Семиным до конца сезона было вынужденным из-за возобновления чемпионата России. По его словам, у совета директоров клуба также были вопросы к Семину в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) относительно травм игроков. Кроме того, Кикнадзе сообщил, что не мог вытащить Семина на игры «молодежки» и «Казанки», чтобы затем привлекать молодых игроков в основную команду.

«Нечего комментировать», — заявил Семин РИА Новости.

Ранее «Локомотив» объявил, что трудовое соглашение с Семиным, рассчитанное до конца мая, не будет продлено. Новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич.

«Посмотрим, сейчас я не готов отвечать на этот вопрос», — ответил Семин на вопрос, что он будет делать после 31 мая.

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