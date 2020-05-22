Емельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»

Емельянову 50 лет, на посту главного тренера он сменил Владимира Федотова, который в январе возглавил «Сочи». Под руководством Емельянова оренбургская команда провела четыре матча (одна победа, одна ничья и два поражения). Ранее специалист с 2005 по 2017 год работал в тренерском штабе клуба «Луч-Энергия» из Владивостока, а позднее вошел в тренерский штаб Федотова.