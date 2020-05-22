Емельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»
ТАСС, 22 мая. Футбольный клуб «Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Об этом сообщает
ТАСС, 22 мая. Футбольный клуб «Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Об этом сообщает
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.
«Руководство футбольного клуба “Оренбург” благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Емельянову 50 лет, на посту главного тренера он сменил Владимира Федотова, который в январе возглавил «Сочи». Под руководством Емельянова оренбургская команда провела четыре матча (одна победа, одна ничья и два поражения). Ранее специалист с 2005 по 2017 год работал в тренерском штабе клуба «Луч-Энергия» из Владивостока, а позднее вошел в тренерский штаб Федотова.
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