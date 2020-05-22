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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У трех футболистов «Оренбурга» выявлены антитела на коронавирус

Тест тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платона Захарчука дал положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«По итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 выявлен положительный ПЦР-тест у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

У футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова выявлено наличие в организме антител.

«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сказано в сообщении.

В пятницу «Оренбург» объявил, что власти Оренбургской области разрешили клубу проводить тренировки. Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии, планируется возобновить 21 июня.

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