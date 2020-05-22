У трех футболистов «Оренбурга» выявлены антитела на коронавирус
Тест тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платона Захарчука дал положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.
Тест тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платона Захарчука дал положительный результат на коронавирус, сообщается на официальном сайте команды.
«По итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 выявлен положительный
У футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова выявлено наличие в организме антител.
«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сказано в сообщении.
В пятницу «Оренбург» объявил, что власти Оренбургской области разрешили клубу проводить тренировки. Чемпионат России, приостановленный