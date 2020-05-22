Слуцкий: История про Мамаева выдумана человеком с воспалённым мозгом и пышной шевелюрой
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал рассказ комментатора Алексея Андронова о его конфликте с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал рассказ комментатора Алексея Андронова о его конфликте с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
Слуцкий и Мамаев работали вместе в ЦСКА. По словам Андронова, в отеле специалист попросил хавбека зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят». Комментатор утверждает, что Слуцкий перевёл Мамаева во вторую команду
«Это выдуманная история Алексеем Андроновым, ничего такого там не было вообще. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой