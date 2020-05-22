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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: История про Мамаева выдумана человеком с воспалённым мозгом и пышной шевелюрой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал рассказ комментатора Алексея Андронова о его конфликте с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

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Источник: РИА "Новости"

Слуцкий и Мамаев работали вместе в ЦСКА. По словам Андронова, в отеле специалист попросил хавбека зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят». Комментатор утверждает, что Слуцкий перевёл Мамаева во вторую команду из-за этого инцидента.

«Это выдуманная история Алексеем Андроновым, ничего такого там не было вообще. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой каким-то образом просыпается», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент. Шоу» в YouTube.

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18:09 (мск)© Ньюстюб
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