«Рубин» продлит контракты с футболистами до фактического окончания текущего сезона

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15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир из-за пандемии коронавируса был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Сроки контрактов многих игроков истекают в июне.

«По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата, — сказал Яровинский. — Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет».

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