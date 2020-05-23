ФК «Тамбов» погасит долги по аренде стадионов и успеет пройти лицензирование

Источник: РИА "Новости"

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, — «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

«У нас есть около 17 млн рублей долга перед “Спорт-Ином” (компанией, выполнявшей функции заказчика по строительству стадионов ЧМ-2018 и осуществлявшей их эксплуатацию — прим. ТАСС). Но, я думаю, все будет нормально — долг погасим, и клуб успеет пройти лицензирование», — сказал Худяков.

Сезон-2019/20 был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. 15 мая на заседании исполнительного комитета РФС было принято решение о возобновлении розыгрыша РПЛ с 21 июня.