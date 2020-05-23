Три московских клуба РПЛ привели базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московские клубы Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московские клубы Тинькофф — Российской
В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому спортивные объекты для тренировок клубов РПЛ в регионе возобновят работу не ранее 23 мая. В документе отмечалось, что возобновление деятельности баз допускается с даты направления уведомления о готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования региона. Ранее Терюшков заявил ТАСС, что в Московской области разработан согласованный Роспотребнадзором стандарт о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса.
«Вчера постановление было подписано, накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке, — сказал Терюшков. — Они получили от нас стандарт еще в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся».
«За каждой площадкой закреплен старший по
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