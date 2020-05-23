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13:53 (мск), источник: ТАСС

Три московских клуба РПЛ привели базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московские клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому спортивные объекты для тренировок клубов РПЛ в регионе возобновят работу не ранее 23 мая. В документе отмечалось, что возобновление деятельности баз допускается с даты направления уведомления о готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования региона. Ранее Терюшков заявил ТАСС, что в Московской области разработан согласованный Роспотребнадзором стандарт о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера постановление было подписано, накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке, — сказал Терюшков. — Они получили от нас стандарт еще в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся».

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«За каждой площадкой закреплен старший по учебно-тренировочной базе и старший по клубу, определенные приказом по учреждению. Также выделены стюарды, которые будут следить за соблюдением стандарта, они будут носить красную одежду. Это люди из состава клубов, на них приказом по учреждению эти полномочия определены. Все люди закреплены, иначе бы они не прислали постановления в адрес правительства Московской области и не получили бы разрешения», — добавил министр спорта.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. Из 16 клубов премьер-лиги Москву представляют четыре — «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

База «Локомотива» находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а «Динамо» — в Новогорске (микрорайон города Химки); база ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У «Спартака» есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на «Открытие-Арене».
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