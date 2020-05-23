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14:49 (мск), источник: ТАСС

Тренеры и легионеры ФК «Крылья Советов» прилетят в Самару в субботу

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Члены тренерского штаба футбольного клуба «Крылья Советов» и иностранные игроки команды не смогли прилететь в Самару для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятницу, их возвращение состоится в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. Ранее в пресс-службе самарского клуба сообщили о том, что прилет тренеров и игроков запланирован на 22 мая.

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«У них возникли технические проблемы, поэтому они прилетят сегодня. Около 20:00 (19:00 мск — прим. ТАСС) они будут в Самаре», — сообщили в пресс-службе.

В заявке «Крыльев Советов» на сезон-2019/20 значатся семь легионеров: румын Паул Антон, молдаванин Александр Гацкан, серб Срджан Мияйлович, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич, француз Мехди Зеффан и Сафа Хади из Ирака. Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», из иностранных футболистов Россию не покидали двое последних, а также Гацкан, который находился в Ростове-на-Дону. Что касается тренерского штаба, за пределами страны в настоящее время находятся главный тренер Миодраг Божович, а также его помощники Войо Чалов и Милорад Байович.

«Крылья Советов» после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет одно очко.

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