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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Астаны» и «Кайрата» попрощался с российским клубом Куата

Сербский нападающий Джордже Деспотович покидает «Оренбург». 28-летний форвард попрощался с российской командой на своей странице в Instagram.

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«Спасибо “Оренбургу” за все! Ты будешь всегда в моем сердце», — написал игрок, который в настоящее время находится в Сербии.

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Деспотович, чей действующий контракт с «Оренбургом» истекает этим летом, может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Футболист также намекнул на возможное подписание соглашения с турецким клубом, разместив на своей странице в Instagram ряд соответствующих публикаций турецких газет.

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне провел 20 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей — это лучший результат в команде. В составе «Оренбурга» выступает и полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

До переезда в Россию серб выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Деспотович играл за «Астану» с февраля 2016 по июль 2018 год. Всего за столичный клуб сыграл 79 матчей и забил 20 мячей. В составе «Астаны» Джордже дважды завоевывал золотые медали чемпионата страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, дважды пробивался в групповую стадию Лиги Европы УЕФА. Также выступал за «Кайрат», «Тобол» и «Жетысу».

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