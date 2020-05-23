Экс-игрок «Астаны» и «Кайрата» попрощался с российским клубом Куата
Сербский нападающий Джордже Деспотович покидает «Оренбург». 28-летний форвард попрощался с российской командой на своей странице в Instagram.
Сербский нападающий Джордже Деспотович покидает «Оренбург». 28-летний форвард попрощался с российской командой на своей странице в Instagram.
«Спасибо “Оренбургу” за все! Ты будешь всегда в моем сердце», — написал игрок, который в настоящее время находится в Сербии.
Деспотович, чей действующий контракт с «Оренбургом» истекает этим летом, может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Футболист также намекнул на возможное подписание соглашения с турецким клубом, разместив на своей странице в Instagram ряд соответствующих публикаций турецких газет.
Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В этом сезоне провел 20 матчей в российской
До переезда в Россию серб выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. Деспотович играл за «Астану» с февраля 2016 по июль 2018 год. Всего за столичный клуб сыграл 79 матчей и забил 20 мячей. В составе «Астаны» Джордже дважды завоевывал золотые медали чемпионата страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана, дважды пробивался в групповую стадию Лиги Европы УЕФА. Также выступал за «Кайрат», «Тобол» и «Жетысу».