«В Швеции делают мало тестов, гораздо меньше, чем в России». Берг объяснил, почему в его стране так много летальных исходов от коронавируса

— В Швеции делают мало тестов, гораздо меньше, чем в России, — заметил Берг. — Их берут только в госпиталях у пациентов с тяжелой формой, а также у стариков. Поэтому у нас в стране такой высокий процент смертей. И очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет.