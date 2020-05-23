«Ты поборешь болезнь»: Михаил Боярский обратился к Погребняку

В пятницу по результатам общекомандного тестирования «Урала» на COVID-19 стало известно, что коронавирус выявлен у Погребняка . В субботу президент клуба Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что нападающий находится под наблюдением врачей, всё под контролем. Чемпионат России по футболу был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня. Министерство спорта РФ поддержало это решение.

«Павел, дорогой, тревожит Боярский Михаил! Я переживаю за тебя, болею не только как за спортсмена, но как за замечательного мужика, который наверняка справится со всем горем, которое напало на одного из лучших спортсменов страны. Тебя поддерживают все болельщики, тебя поддерживает господь бог. Все будет хорошо, ты поборешь эту болезнь, как поборол многих врагов на футбольном поле. Забивай свой здоровый красивый гол, который поставит тебя на ноги. С богом!» — сказал Боярский по телефону.