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17:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Невозможно пить воду»: жена Погребняка рассказала о коронавирусе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о состоянии своей семьи, заболевшей коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 23.05
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Источник: РИА "Новости"

Супруга спортсмена рассказала об ужасных последствиях заболевания, включая потерю обоняния и слабость.

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью», — написала Мария Погребняк на своей странице в Instagram.

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Она также рассказала, что форвард «Урала» находится в больнице, где проходит курс лечения.

Ранее футбольный клуб «Урал» объявил, что форвард клуба Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

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