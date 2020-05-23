«Невозможно пить воду»: жена Погребняка рассказала о коронавирусе

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью», — написала Мария Погребняк на своей странице в Instagram.