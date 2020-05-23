«Невозможно пить воду»: жена Погребняка рассказала о коронавирусе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о состоянии своей семьи, заболевшей коронавирусом.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о состоянии своей семьи, заболевшей коронавирусом.
Супруга спортсмена рассказала об ужасных последствиях заболевания, включая потерю обоняния и слабость.
«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью», — написала Мария Погребняк на своей странице в Instagram.
Она также рассказала, что форвард «Урала» находится в больнице, где проходит курс лечения.
Ранее футбольный клуб «Урал» объявил, что форвард клуба Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.