Тренерский штаб Тедеско и три легионера «Спартака» сели на карантин

«На обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они в начале недели вернулись из Европы и прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.