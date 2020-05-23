Тренерский штаб Тедеско и три легионера «Спартака» сели на карантин
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско, а также несколько иностранных игроков команды сели на карантин.
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско, а также несколько иностранных игроков команды сели на карантин.
«На обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб
Тренерский штаб и европейские игроки «Спартака» будут проходить самоизоляцию на базе в «Тарасовке»: они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина", — сообщает
Тренировками первой команды будет временно руководить тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.