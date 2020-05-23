Футболист «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом
ТАСС, 23 мая. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
ТАСС, 23 мая. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
В субботу игроки, тренеры и персонал «Спартака» собрались на клубной базе в Тарасовке, где им предстоит готовиться к возобновлению чемпионата России. В четверг все члены команды прошли тестирование на коронавирус.
«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева», — говорится в сообщении.
«Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, — прокомментировал результаты тестирования игроков основного состава руководитель медицинского штаба “Спартака” Михаил Бутовский. — Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал».
На двухнедельном карантине в Москве остался также и сам Михаил Бутовский. Ранее руководитель медицинского штаба «Спартака» привлекался для помощи коронавирусным больным в одной из московских клиник, в связи с чем должен пройти обязательный в таких случаях период самоизоляции, прежде чем присоединиться к команде.
Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли
Тренерский штаб и европейские игроки «Спартака» будут проходить самоизоляцию на базе в «Тарасовке»: они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.
Ранее случаи инфицирования были подтверждены у российского нападающего «Урала» Павла Погребняка, перуанского форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева и игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева. В среду нападающий «Краснодара»
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