Футболист «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

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В субботу игроки, тренеры и персонал «Спартака» собрались на клубной базе в Тарасовке, где им предстоит готовиться к возобновлению чемпионата России. В четверг все члены команды прошли тестирование на коронавирус.

«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева», — говорится в сообщении.

«Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, — прокомментировал результаты тестирования игроков основного состава руководитель медицинского штаба “Спартака” Михаил Бутовский. — Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал».

На двухнедельном карантине в Москве остался также и сам Михаил Бутовский. Ранее руководитель медицинского штаба «Спартака» привлекался для помощи коронавирусным больным в одной из московских клиник, в связи с чем должен пройти обязательный в таких случаях период самоизоляции, прежде чем присоединиться к команде.

Кроме того, на обязательном двухнедельном карантине находится тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон.

Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.

Тренерский штаб и европейские игроки «Спартака» будут проходить самоизоляцию на базе в «Тарасовке»: они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.

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Коронавирус в российском футболе

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у российского нападающего «Урала» Павла Погребняка, перуанского форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева и игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева. В среду нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.