Легионеры «Уфы» Йокич, Неделчару, Бизяк и Вомбергар вернулись в Россию
Иностранные игроки «Уфы» Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар вернулись в Россию, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Иностранные игроки «Уфы» Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар вернулись в Россию, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что иностранные футболисты «Уфы» и «Крыльев Советов» вместе прилетят в Самару 22 мая.
«Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками “Крыльев Советов” долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу», — говорится в сообщении.
Постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров было опубликовано в воскресенье. Действие документа распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл
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