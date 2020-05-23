Легионеры «Уфы» Йокич, Неделчару, Бизяк и Вомбергар вернулись в Россию

«Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками “Крыльев Советов” долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу», — говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров было опубликовано в воскресенье. Действие документа распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.