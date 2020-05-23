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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легионеры «Уфы» Йокич, Неделчару, Бизяк и Вомбергар вернулись в Россию

Иностранные игроки «Уфы» Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар вернулись в Россию, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что иностранные футболисты «Уфы» и «Крыльев Советов» вместе прилетят в Самару 22 мая.

«Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар совместно с иностранными игроками “Крыльев Советов” долетели до Самары, а уже оттуда вчетвером на микроавтобусе направились в Уфу», — говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров было опубликовано в воскресенье. Действие документа распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Команды РПЛ успели провести 22 из 30 туров. Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

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