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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу пресс-служба московского «Спартака» заявила, что тест Бакаева на коронавирус оказался положительным.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Бакаев в своем Instagram-аккаунте.

Также футболист призвал всех оставаться дома, чтобы через короткое время вернуться к своей нормальной жизни.

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