Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
В субботу
«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Бакаев в своем
Также футболист призвал всех оставаться дома, чтобы через короткое время вернуться к своей нормальной жизни.