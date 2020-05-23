Заразившийся коронавирусом Бакаев прокомментировал свое состояние

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу пресс-служба московского «Спартака» заявила, что тест Бакаева на коронавирус оказался положительным.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Бакаев в своем Instagram-аккаунте.