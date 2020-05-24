Руслан Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных. Сёмин меня оштрафовал
Руслан Камболов — о зарплатах в «Краснодаре», о жизни в четырех стенах и о том, как отругал Сёмин.
Руслан Камболов — о зарплатах в «Краснодаре», о жизни в четырех стенах и о том, как отругал Сёмин.
РПЛ возобновится. Это во многом на руку именно «Краснодару», который в последний момент опустился со второй строчки на третью. Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.
— Я находился во Владикавказе, а затем вернулся в Краснодар. Сразу сел на двухнедельную изоляцию, как и остальные наши игроки. Сдал тест, слава богу, все хорошо. Я продолжаю соблюдать все меры, как делал это и во Владикавказе — сидел дома, никуда не ходил, даже к родственникам. Только с сестрой виделся, ну и в магазин в маске. Просто смотрел фильмы и сериалы. И те, которые раньше видел, и новые для меня. Глянул сериал про Майкла Джордана.
— Интересно?
— Очень. Называется «Последний танец». Показано, как Джордан начинал в детстве, что он рассказывает теперь. Мне, как спортсмену, было прям интересно.
— В Осетии некоторые до сих пор не все верят в существование коронавируса. А ваше к нему отношение менялось со временем?
— Нет. Я сразу говорил, что коронавирус — есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы они никуда не ходили. Хотя знакомые меня заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьезнее относитесь». Вот многие и заболели теперь.
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— Нет. Но Владикавказ — небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.
— Во Владикавказе больницы переполнены, но народ проводит митинг, оспаривая существование коронавируса. Как такое возможно?
— Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более, что этот митинг ничего не дал — только люди позаражали друг друга.
— Ваш партнер Шапи Сулейманов переболел коронавирусом.
— Я только сейчас об этом узнал и еще не говорил с ним. Да и не буду его о коронавирусе расспрашивать. Главное, что все прошло и он уже в порядке.
— Как отнеслись к решению возобновить сезон?
— Хочется играть уже. Такая пауза сказывается на всех. Лично я обрадовался, когда узнал.
— В каком плане сказывается?
— На карантине ты сидишь и по сути ничего не делаешь, толком не тренируешься. Такое на форме отражается. В отпуске можешь делать что хочешь — ходить в зал или бегать. А в четырех стенах не то. Надоело, конечно.
— «Краснодар» предоставил
— Да, выдал план занятий в домашнем режиме, но это даже с залом не сравнить.
— Когда возобновляются командные тренировки на поле?
— Мы сами пока не знаем. Я так понимаю, что еще нет разрешения.
Ждем и тренировки, и матчи. Пускай даже без болельщиков не та атмосфера.
— Футболисты на поле регулярно матерятся. Теперь все это будет слышно в трансляции?
— Все всё прекрасно понимают. Да,
— Скажите честно, кому из игроков «Краснодара» придется больше всего сдерживаться?
— Как раз мне.
— Во многих клубах футболистов просили пойти на снижение зарплаты на несколько месяцев. У вас с руководством «Краснодара» был разговор на этот счет?
— Было собрание и генеральный [директор Владимир Хашиг] сказал: «У вас летом отдыха не будет, поэтому сейчас вы отправляетесь в отпуск. Зарплата в обычном режиме». И мы ушли в отпуск со 2 апреля по 2 мая. Спорить никто не стал, как вы понимаете.
— Ваш контракт заканчивается через год. Ведете переговоры о продлении?
— Пока нет. Сейчас у всех другие мысли. Может, когда чемпионат закончится, тогда и будут
— Одна из главных новостей за время паузы в РПЛ — уход Сёмина. Не чужой для вас человек?
— Я приехал в Москву в 2004-м году и тогда подавал мячи на матчах «Локомотива». Помню, каким строгим был Сёмин. Когда я попал в основу, то уже был Бышовец. Хотя от Лоськова и других ребят слышал, насколько был сплоченный коллектив при Сёмине. Однажды я на себе прочувствовал его строгость.
— Расскажите.
— Я был в дубле.
У меня тренировка, а мне говорят: «Иди, тебя Палыч зовет». Я такой сразу: «Что случилось?» Сёмин тогда был не главным тренером, а вроде президентом клуба. Я пришел к нему, и он меня разнёс. Уже не помню, за что именно отругал.
Кажется, на меня нажаловались в сборной России — я тогда вызывался в команду игроков 1989 года рождения. Я сразу голову вниз опустил, извинился. С тех пор больше не баловался.
— Вы же застали времена, когда Сёмин и тренировал. При нем вы подрались с Дзюбой в Томске?
— Да. Сёмин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент — большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь.
— Как отнеслись к уходу Сёмина?
— Разговоры об этом ходили давно. Я слышал, что если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут я открываю и вижу, что тренер покидает команду.
Григорий Телингатер