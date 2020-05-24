«Крылья Советов» не продлят контракт с футболистом Мияйловичем

Соглашение 26-летнего полузащитника с клубом заканчивается 31 мая, стороны приняли решение не продлевать контракт. Мияйлович сыграл за «Крылья Советов» в 72 матчах и забил четыре мяча. Игрок присоединился к самарскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из турецкого «Кайсериспора», также он выступал за сербскую «Црвену Звезду».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77e203b6fcb132c5c1fa" data-vnd="77e203b6fcb132c5c1fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77e203b6fcb132c5c1fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу в расположение клуба для возобновления тренировок вернулись находившиеся за рубежом легионеры, среди которых представители тренерского штаба команды Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович и футболисты Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. В воскресенье они сдадут тесты на коронавирус и после двухнедельного карантина смогут приступить к тренировкам.