«Крылья Советов» не продлят контракт с футболистом Мияйловичем
ТАСС, 24 мая. Сербский футболист Срджан Мияйлович покинет самарские «Крылья Советов» по истечении срока контракта. Об этом сообщает
ТАСС, 24 мая. Сербский футболист Срджан Мияйлович покинет самарские «Крылья Советов» по истечении срока контракта. Об этом сообщает
Соглашение 26-летнего полузащитника с клубом заканчивается 31 мая, стороны приняли решение не продлевать контракт. Мияйлович сыграл за «Крылья Советов» в 72 матчах и забил четыре мяча. Игрок присоединился к самарскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из турецкого «Кайсериспора», также он выступал за сербскую «Црвену Звезду».
В субботу в расположение клуба для возобновления тренировок вернулись находившиеся за рубежом легионеры, среди которых представители тренерского штаба команды Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович и футболисты Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. В воскресенье они сдадут тесты на коронавирус и после двухнедельного карантина смогут приступить к тренировкам.
15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. Турнир был прерван