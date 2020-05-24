Клубные симптомы

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Российская премьер-лига (РПЛ) постепенно выходит из эпидемиологического карантина и начинает подготовку к рестарту чемпионата страны, пока намеченному на 21 июня. Однако уже в нескольких клубах обнаружились игроки или сотрудники, включая руководителей, которые, как показали тесты, либо болеют коронавирусом, либо перенесли COVID-19. Пока ситуация не представляет угрозы для возобновления сезона, тем не менее трудно просчитать ее дальнейшее развитие.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--970c78cee9ce43cfe658" data-vnd="970c78cee9ce43cfe658" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=970c78cee9ce43cfe658" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К клубам РПЛ, у которых возникли проблемы на выходе из длительного карантина, связанного с пандемией коронавируса, присоединился «Спартак». В субботу красно-белые собрались на своей базе в подмосковной Тарасовке, где будут жить и тренироваться в ближайшие несколько недель, но не в полном составе, так как положительный тест на COVID-19 оказался у Зелимхана Бакаева. Кроме того, отклонения от нормы были выявлены у Романа Зобнина — впрочем, в его крови обнаружили антитела, что свидетельствует о перенесенной инфекции. Напомним, ранее жертвой опасного вируса стал владелец «Спартака» Леонид Федун. Таким образом, уже в шести командах высшего дивизиона чемпионата России официально зафиксированы случаи заражения.

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Список болеющих или переболевших COVID-19 в РПЛ пока невелик. В «Локомотиве», «Рубине» и «Урале», где от него пострадали соответственно Джефферсон Фарфан, Константин Плиев и Павел Погребняк, инциденты носят единичный характер. Зато из «Динамо», «Оренбурга» и теперь «Спартака» в этот больничный лист попали от трех и более человек.

Так, бело-голубые объявили о наличии коронавируса в активной фазе у защитника Романа Евгеньева. Еще два футболиста — по неофициальным данным, это нападающий Сильвестр Игбун и вратарь Дэвид Сангаре — имеют пограничные значения показателей крови и нуждаются в дополнительном наблюдении. Защитника Заурбека Плиева держат на карантине, несмотря на отрицательный результат теста. Также на больничном находится и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев. Как сообщила динамовская пресс-служба, два представителя клуба уже перенесли COVID-19.

В «Оренбурге» положительный ПЦР-тест оказался у тренера вратарей Платона Захарчука. При этом переболели вирусом полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек, нападающий Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов.

Следует добавить в статистику и «Краснодар», так как его полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов признался, что излечился от коварной инфекции, хотя клуб не делал никаких заявлений.

Здоровью даже тех, кто еще не справился с болезнью, а в большинстве упомянутых случаев она вообще протекает бессимптомно, вроде бы ничего не угрожает, но все-таки по мере того, как число жертв COVID-19 в РПЛ увеличивается, растет и тревога по поводу рестарта чемпионата.

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Тем более что постепенно в клубы подтягиваются легионеры, в том числе из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, чье состояние еще предстоит оценить. К тому же если сравнить с другими европейскими чемпионатами, то итальянской и испанской лигам, где были довольно серьезные вспышки коронавируса (особенно в «Сампдории», «Фиорентине», «Валенсии»), РПЛ в хорошем смысле уступает, а вот, например, относительно Англии и Германии, которая уже вовсю играет, счет не в нашу пользу. Немцы перед рестартом сообщили о десяти эпизодах заболевания коронавирусом среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов первого и второго дивизионов. Массовое тестирование, проведенное на этой неделе в английской премьер-лиге, выявило восемь случаев заражения COVID-19.

Да и одной угрозой распространения коронавируса проблемы российских команд не ограничиваются. Всем приезжающим из-за рубежа обязательно предписывается 14-дневный карантин, а это значит, что к полноценным тренировкам, если их в принципе можно назвать таковыми в нынешних условиях, многие футболисты приступят, по сути, за пару недель до предполагаемого возобновления сезона. В том же «Динамо» уже пришлось приостановить тренировочный процесс. «Спартак» минимум на две недели потерял одного из своих лидеров Бакаева. Кроме того, изолированы от остальной команды защитник Самуэль Жиго, полузащитники Гус Тиль, Алекс Крал и нападающий Джордан Ларссон, а также практически весь тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско. Примерно то же самое сейчас происходит и в других клубах, которые отпускали иностранцев домой. Как следствие, пока спартаковцы будут работать под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. К слову, на карантине у них и руководитель медицинской службы Михаил Бутовский, который помогал коронавирусным больным в одной из московских клиник.

Между тем не все легионеры возвращаются в свои команды.

Немецкий полузащитник Андре Шюррле не прибыл в расположение «Спартака», потому что клуб решил не продлевать с ним отношения и не выкупать его после истекающего 30 июня срока аренды.

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Отсутствует в составе «Спартака» и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который, судя по всему, тоже покинет красно-белых в связи со скорым окончанием трудового договора. Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович сам стал инициатором разрыва — он не захотел пролонгировать контракт, который действует до 31 мая. Видимо, не вернется в «Локомотив» немецкий защитник Бенедикт Хёведес. По информации championat.com, он беспокоится за свое здоровье, считая, что в России слишком опасная эпидемиологическая обстановка, и не намерен продолжать карьеру в РПЛ.

Напомним, некоторые клубы выражали большие сомнения в целесообразности возобновления нынешнего чемпионата, а зачастую высказывались откровенно против этого, предвидя, с какими трудностями им придется столкнуться. И тренеры, и руководители команд отмечали, что не представляют, как выйти из столь форс-мажорного положения — собрать игроков и нормально подготовиться в сжатые сроки с соблюдением всех мер предосторожности к рестарту первенства, избежав потерь из-за коронавируса, травм и прочих обстоятельств.