Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Клубные симптомы

В российском футболе растет число заразившихся коронавирусом.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 310 362+99 190
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось342 097+3 914
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 112 185+55 535
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Российская премьер-лига (РПЛ) постепенно выходит из эпидемиологического карантина и начинает подготовку к рестарту чемпионата страны, пока намеченному на 21 июня. Однако уже в нескольких клубах обнаружились игроки или сотрудники, включая руководителей, которые, как показали тесты, либо болеют коронавирусом, либо перенесли COVID-19. Пока ситуация не представляет угрозы для возобновления сезона, тем не менее трудно просчитать ее дальнейшее развитие.

Во время загрузки произошла ошибка.

К клубам РПЛ, у которых возникли проблемы на выходе из длительного карантина, связанного с пандемией коронавируса, присоединился «Спартак». В субботу красно-белые собрались на своей базе в подмосковной Тарасовке, где будут жить и тренироваться в ближайшие несколько недель, но не в полном составе, так как положительный тест на COVID-19 оказался у Зелимхана Бакаева. Кроме того, отклонения от нормы были выявлены у Романа Зобнина — впрочем, в его крови обнаружили антитела, что свидетельствует о перенесенной инфекции. Напомним, ранее жертвой опасного вируса стал владелец «Спартака» Леонид Федун. Таким образом, уже в шести командах высшего дивизиона чемпионата России официально зафиксированы случаи заражения.

Читайте также
В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус

Список болеющих или переболевших COVID-19 в РПЛ пока невелик. В «Локомотиве», «Рубине» и «Урале», где от него пострадали соответственно Джефферсон Фарфан, Константин Плиев и Павел Погребняк, инциденты носят единичный характер. Зато из «Динамо», «Оренбурга» и теперь «Спартака» в этот больничный лист попали от трех и более человек.

Так, бело-голубые объявили о наличии коронавируса в активной фазе у защитника Романа Евгеньева. Еще два футболиста — по неофициальным данным, это нападающий Сильвестр Игбун и вратарь Дэвид Сангаре — имеют пограничные значения показателей крови и нуждаются в дополнительном наблюдении. Защитника Заурбека Плиева держат на карантине, несмотря на отрицательный результат теста. Также на больничном находится и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев. Как сообщила динамовская пресс-служба, два представителя клуба уже перенесли COVID-19.

В «Оренбурге» положительный ПЦР-тест оказался у тренера вратарей Платона Захарчука. При этом переболели вирусом полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек, нападающий Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов.

Следует добавить в статистику и «Краснодар», так как его полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов признался, что излечился от коварной инфекции, хотя клуб не делал никаких заявлений.

Здоровью даже тех, кто еще не справился с болезнью, а в большинстве упомянутых случаев она вообще протекает бессимптомно, вроде бы ничего не угрожает, но все-таки по мере того, как число жертв COVID-19 в РПЛ увеличивается, растет и тревога по поводу рестарта чемпионата.
Читайте также
Жена заразившегося коронавирусом Погребняка рассказала о шоке и страхе

Тем более что постепенно в клубы подтягиваются легионеры, в том числе из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, чье состояние еще предстоит оценить. К тому же если сравнить с другими европейскими чемпионатами, то итальянской и испанской лигам, где были довольно серьезные вспышки коронавируса (особенно в «Сампдории», «Фиорентине», «Валенсии»), РПЛ в хорошем смысле уступает, а вот, например, относительно Англии и Германии, которая уже вовсю играет, счет не в нашу пользу. Немцы перед рестартом сообщили о десяти эпизодах заболевания коронавирусом среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов первого и второго дивизионов. Массовое тестирование, проведенное на этой неделе в английской премьер-лиге, выявило восемь случаев заражения COVID-19.

Да и одной угрозой распространения коронавируса проблемы российских команд не ограничиваются. Всем приезжающим из-за рубежа обязательно предписывается 14-дневный карантин, а это значит, что к полноценным тренировкам, если их в принципе можно назвать таковыми в нынешних условиях, многие футболисты приступят, по сути, за пару недель до предполагаемого возобновления сезона. В том же «Динамо» уже пришлось приостановить тренировочный процесс. «Спартак» минимум на две недели потерял одного из своих лидеров Бакаева. Кроме того, изолированы от остальной команды защитник Самуэль Жиго, полузащитники Гус Тиль, Алекс Крал и нападающий Джордан Ларссон, а также практически весь тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско. Примерно то же самое сейчас происходит и в других клубах, которые отпускали иностранцев домой. Как следствие, пока спартаковцы будут работать под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. К слову, на карантине у них и руководитель медицинской службы Михаил Бутовский, который помогал коронавирусным больным в одной из московских клиник.

Между тем не все легионеры возвращаются в свои команды.

Немецкий полузащитник Андре Шюррле не прибыл в расположение «Спартака», потому что клуб решил не продлевать с ним отношения и не выкупать его после истекающего 30 июня срока аренды.

Читайте также
Шюррле не вернулся в «Спартак»

Отсутствует в составе «Спартака» и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который, судя по всему, тоже покинет красно-белых в связи со скорым окончанием трудового договора. Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович сам стал инициатором разрыва — он не захотел пролонгировать контракт, который действует до 31 мая. Видимо, не вернется в «Локомотив» немецкий защитник Бенедикт Хёведес. По информации championat.com, он беспокоится за свое здоровье, считая, что в России слишком опасная эпидемиологическая обстановка, и не намерен продолжать карьеру в РПЛ.

Напомним, некоторые клубы выражали большие сомнения в целесообразности возобновления нынешнего чемпионата, а зачастую высказывались откровенно против этого, предвидя, с какими трудностями им придется столкнуться. И тренеры, и руководители команд отмечали, что не представляют, как выйти из столь форс-мажорного положения — собрать игроков и нормально подготовиться в сжатые сроки с соблюдением всех мер предосторожности к рестарту первенства, избежав потерь из-за коронавируса, травм и прочих обстоятельств.

Александр Ильин

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самолет со 100 пассажирами упал на жилой квартал. Что известно о трагедии?
У границ России новая вспышка COVID-19 на 100 млн человек
СМИ: Воспитанник «Барсы» - основная трансферная цель «Ливерпуля»
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов (фото)
Боец MMA выиграл три поединка на голых кулаках и стал чемпионом
«Ювентус» готов подписать игрока «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь