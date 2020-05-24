«Спартак» показал первую тренировку после двухмесячного перерыва
Футболисты «Спартака» сегодня, 24 мая, провели на базе в Тарасовке первые командные тренировки после паузы длиной в два месяца.
Футболисты «Спартака» сегодня, 24 мая, провели на базе в Тарасовке первые командные тренировки после паузы длиной в два месяца.
«Утреннее занятие на мокром от дождя поле стало первым для
На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле, — сообщает
Ранее «Спартак» сообщил, что футболисты собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона.