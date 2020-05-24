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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал первую тренировку после двухмесячного перерыва

Футболисты «Спартака» сегодня, 24 мая, провели на базе в Тарасовке первые командные тренировки после паузы длиной в два месяца.

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Источник: РИА "Новости"

«Утреннее занятие на мокром от дождя поле стало первым для красно-белых с середины марта, когда сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока Доменико Тедеско вместе с помощниками и группой игроков, вернувшихся из Европы, находится на обязательном карантине, тренировочным процессом руководит сербский специалист по физподготовке Владимир Чепзанович.

На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле, — сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее «Спартак» сообщил, что футболисты собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона.

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