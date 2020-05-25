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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Кадровые изменения и риск вылета. Останется ли казахстанец Куат в российском клубе?

Перспективы футбольного клуба «Оренбург», за который выступает казахстанской полузащитник Исламбек Куат, сильно ухудшились на минувшей неделе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько тяжелый период ожидает бывшего лидера «Кайрата» и его нынешнюю команду.

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Источник: РИА "Новости"

Хроника последних событий в «Оренбурге»: 21 мая в клубе сменился президент; 22 мая официальный сайт объявил об уходе главного тренера Константина Емельянова; 23 мая лучший нападающий команды Джордже Деспотович попрощался с болельщиками и, по сути, анонсировал свой трансфер в другой клуб.

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Когда за такой короткий период коллектив покидают президент, главный тренер и один из важных игроков, очевидно, что трудности неминуемы. «Оренбург» находится в зоне аутсайдеров чемпионата России, и после таких изменений команду ждет сложная борьба за сохранение места в РПЛ. Риск вылететь существует, но в одинаково тяжелом положении находятся и другие клубы этой части таблицы: «Ахмат», «Крылья Советов» и «Рубин». Но сильнее всех в период пандемии, похоже, пострадал именно «Оренбург». Команду ждет плотный и очень тяжелый календарь, из восьми соперников — лишь два клуба во второй половине таблицы («Урал» и «Рубин»).

С одной стороны, можно предположить, что Куата ожидает много игровой практики, но с другой, «Оренбургу» придется крайне тяжело в сложившихся обстоятельствах. Самый негативный сценарий — вылет из РПЛ. Но в таком случае возникает вопрос, продолжит ли Куат выступать за «Оренбург», ведь приходил он именно ради игры в российской премьер-лиге, а не под ФНЛ.

После 22 туров «Оренбург» с 23 очками идет на 13-м месте из 16 клубов — от зоны вылета команду отделяет всего один балл. Российская премьер-лига приостановлена с середины марта и возобновится 21 июня.

В «Оренбург» Куат перешел 1 января. В РПЛ 27-летний полузащитник провел три матча и получил две желтые карточки.

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