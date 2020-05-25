Фанаты «Зенита» в честь 95-летия клуба подняли над Петропавловской крепостью 150-метровое полотно
Фанаты футбольного клуба «Зенит» отпраздновали 95-летие команды масштабным перформансом над Петропавловской крепостью.
Фанаты футбольного клуба «Зенит» отпраздновали 95-летие команды масштабным перформансом над Петропавловской крепостью.
В 6 утра один из самых больших тепловых аэростатов в России (объемом 10 тысяч кубических метров) взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное болельщиками.
«На огромном баннере изображен “зенитовец” — собирательный образ фаната и футболиста с клубным знаменем в руках. Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю фанатского движения
Работа над созданием полотна длилась две недели. За это время было использовано 2,4 тысячи квадратных метров ткани и более 900 литров краски. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу фанатов.
Полетом руководили мастера спорта и рекордсмены воздухоплавания: в небе тепловым аэростатом управлял Иван Меняйло, с земли — Михаил Баканов.
Далее по плану — полуденный выстрел из пушки, который осуществят главный тренер Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев. Одновременно с этим зажгутся Ростральные колонны.
Отмечается, что все праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по нераспространению COVID-19 и во избежание массового скопления людей. Поддержку акции оказал Смольный.