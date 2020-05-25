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12:11 (мск), источник: Фонтанка

Фанаты «Зенита» в честь 95-летия клуба подняли над Петропавловской крепостью 150-метровое полотно

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отпраздновали 95-летие команды масштабным перформансом над Петропавловской крепостью.

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фотографий
7
фотографий

В 6 утра один из самых больших тепловых аэростатов в России (объемом 10 тысяч кубических метров) взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное болельщиками.

«На огромном баннере изображен “зенитовец” — собирательный образ фаната и футболиста с клубным знаменем в руках. Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю фанатского движения сине-бело-голубых (размер — 60×40 метров, вес ткани — 500 килограммов, общий вес поднимаемой конструкции — 900 килограммов) и одно из самых масштабных в истории европейского футбола», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

Работа над созданием полотна длилась две недели. За это время было использовано 2,4 тысячи квадратных метров ткани и более 900 литров краски. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу фанатов.

Полетом руководили мастера спорта и рекордсмены воздухоплавания: в небе тепловым аэростатом управлял Иван Меняйло, с земли — Михаил Баканов.

Далее по плану — полуденный выстрел из пушки, который осуществят главный тренер Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев. Одновременно с этим зажгутся Ростральные колонны.

Отмечается, что все праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по нераспространению COVID-19 и во избежание массового скопления людей. Поддержку акции оказал Смольный.

Во время загрузки произошла ошибка.
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