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13:46 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» продлил контракт с португальским футболистом Фернандешем до конца сезона

ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем до фактического окончания сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Изначально контракт с игроком был заключен до 31 мая 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен, турнир должен возобновиться 21 июня и завершиться 22 июля. Новое соглашение с Фернандешем рассчитано до 31 июля 2020 года. Также сообщается, что остальные параметры контракта остались неизменными.

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Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября 2019 года, ранее он на протяжении пяти лет выступал за московский «Локомотив», также он был игроком португальской «Бенфики», английских «Портсмута», «Эвертона», испанской «Валенсии» и турецкого «Бешикташа». В составе «Краснодара» он провел 12 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя голами.

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