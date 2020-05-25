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15:33 (мск), источник: ТАСС

У зараженного COVID-19 игрока ФК «Динамо» Евгеньева заболевание протекает бессимптомно

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Зараженный новой коронавирусной инфекцией защитник футбольного клуба «Динамо» Роман Евгеньев чувствует себя хорошо, заболевание у игрока протекает бессимптомно. Об этом ТАСС сообщил главный врач бело-голубых Александр Ярдошвили.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» 19 мая объявило о том, что Евгеньев заразился коронавирусом. Тогда же отмечалось, что еще у двух представителей клуба есть подозрение на заражение инфекцией. У тренера вратарей команды Дмитрия Изотова коронавирус был выявлен до общего тестирования, он находится на самоизоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Евгеньева отличное состояние здоровья, его вообще не отличишь от здорового человека. Все идеально, симптоматики никакой нет. Но он, естественно, находится на карантине и пока лечится», — сказал Ярдошвили.

Что полезно знать
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«Есть определенный план, определенные нормы Роспотребназдора. Согласно этим нормам проходит определенное количество дней, у него берутся и смотрятся анализы. Если заболевание течет практически бессимптомно, как у него, это определенное количество времени с подтверждением трех анализов — тогда человек здоров. Если что-то не так, это уже другое дело», — добавил главный врач «Динамо».

Собеседник агентства отметил, что с другими игроками команды все нормально. «У нас приехали иностранцы, они здоровы и находятся на карантине; те футболисты, по которым есть какие-то сомнения, мы их пока держим на карантине. Пока это только сомнения, которые, скорее всего, не подтвердятся. У нас нет никого, кто бы нас беспокоил», — резюмировал Ярдошвили.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет 20 очков.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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