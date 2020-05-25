У зараженного COVID-19 игрока ФК «Динамо» Евгеньева заболевание протекает бессимптомно

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» 19 мая объявило о том, что Евгеньев заразился коронавирусом. Тогда же отмечалось, что еще у двух представителей клуба есть подозрение на заражение инфекцией. У тренера вратарей команды Дмитрия Изотова коронавирус был выявлен до общего тестирования, он находится на самоизоляции.

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«У Евгеньева отличное состояние здоровья, его вообще не отличишь от здорового человека. Все идеально, симптоматики никакой нет. Но он, естественно, находится на карантине и пока лечится», — сказал Ярдошвили.

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«Есть определенный план, определенные нормы Роспотребназдора. Согласно этим нормам проходит определенное количество дней, у него берутся и смотрятся анализы. Если заболевание течет практически бессимптомно, как у него, это определенное количество времени с подтверждением трех анализов — тогда человек здоров. Если что-то не так, это уже другое дело», — добавил главный врач «Динамо».

Собеседник агентства отметил, что с другими игроками команды все нормально. «У нас приехали иностранцы, они здоровы и находятся на карантине; те футболисты, по которым есть какие-то сомнения, мы их пока держим на карантине. Пока это только сомнения, которые, скорее всего, не подтвердятся. У нас нет никого, кто бы нас беспокоил», — резюмировал Ярдошвили.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет 20 очков.