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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус

Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун был выписан из больницы.

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Источник: РИА "Новости"

64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.

В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию. (Вячеслав Короткин).

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Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

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