Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус
Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун был выписан из больницы.
Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун был выписан из больницы.
64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.
В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию. (Вячеслав Короткин).
Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.