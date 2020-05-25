Леонид Федун выписан из больницы. Владелец «Спартака» перенес коронавирус

В медучреждение Федун поступил 7 мая , за это время он получил всю необходимую терапию. (Вячеслав Короткин).

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.