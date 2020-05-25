Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
На прошлой неделе все клубы Российской
На прошлой неделе все клубы Российской
Команда: все в
Тестирование: все прошли, заболевших нет.
Тренировки: индивидуальные тесты на базе.
Петербургский клуб оказался единственной командой
Команда: по данным СМИ, защитник Бенедикт Хеведес находится в Германии. Ожидается разрешение на въезд для нового главного тренера Марко Николича и его двух помощников (начнут работу с 1 июня).
Тестирование: нет информации.
Заболевший: Джефферсон Фарфан.
Тренировки: начались занятия в группах на базе в Баковке.
«Локомотив» на фоне расставания с Юрием Семиным почти не дает официальной информации и на другие темы — клуб, например. не сообщал о тестировании на коронавирус. Тем не менее, по данным СМИ, команда уже начала тренировки на базе в Баковке под руководством Олега Пашинина. Это значит, что тесты сданы успешно всеми, кроме заболевшего ранее Джефферсона Фарфана. Также неясна ситуация с защитником Бенедиктом Хеведесом. СМИ утверждают, что он остался в Германии и не хочет возвращаться в Россию.
Команда: все футболисты находятся в Краснодаре.
Тестирование: все прошли.
Заболевший:
Тренировки: идут занятия на базе в группах по двое.
В конце мая появилась информация о том, что нападающий
Команда: все игроки и тренеры находятся в Ростове.
Тестирование: все прошли, заболевших нет.
Тренировки: индивидуальные занятия.
Единственный легионер «Ростова», уезжавший за границу, швед Деннис Хаджикадунич, вернулся в Россию 21 мая. Вся остальная команда прошла тестирование на коронавирус и проводит индивидуальные занятия на базе.
Команда: все игроки и тренеры в Москве.
Тестирование: все прошли, заболевших нет.
Тренировки: есть разрешение.
На прошлой неделе все легионеры ЦСКА вернулись в Москву. Последними прибыли исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон — их самолет прилетел в воскресенье. Остальные игроки прошли тестирование на коронавирус и готовятся возобновить тренировки. Скорее всего, команда проведет сбор в Ватутинках — у ЦСКА есть разрешение работать на своей базе.
Команда: все игроки и тренеры в Москве.
Тестирование: прошли.
Заболевшие: защитник Роман Евгеньев, тренер вратарей Дмитрий Изотов.
Тренировки: занятия в группах в Новогорске.
В «Динамо» зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом. Изначально СМИ писали о шести случаях, но по словам врача команды Александра Ярдошвили, в активной фазе болезнь только у защитника Романа Евгеньева. Тренер вратарей Дмитрий Изотов заболел раньше всех и уже вылечился. У двоих динамовцев выявлены пограничные показатели — их отправили на повторный тест, еще у двоих обнаружены антитела.
По информации СМИ, с 22 мая команда приступила к тренировкам на базе в Новогорске. Без Евгеньева, находящихся на карантине четырех легионеров и еще нескольких футболистов, имевших контакты с заболевшими коронавирусом.
Команда: Юрий Лодыгин и Роберт Бауэр за границей.
Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.
Тренировки: тренируются с 20 мая на базе в Туле.
Во время паузы пределы России покидали два игрока тульского «Арсенала» — вратарь Юрий Лодыгин и защитник Роберт Бауэр. Информации о их возвращении пока нет. Остальная команда прошла тестирование и с 20 мая приступила к тренировкам на базе в Туле.
Команда: Андре Шюррле остался в Германии.
Тестирование: все прошли.
Заболевшие: Зелимхан Бакаев, антитела у Романа Зобнина.
Тренировки: начали сбор в Тарасовке.
«Спартак» отпускал 10 игроков и тренеров за границу, но 21 мая вернулись все, кроме Андре Шюррле. В СМИ появилась информация, что немец не будет играть за «красно-белых» в оставшихся матчах сезона. Тестирование на коронавирус показало положительные результаты у двоих спартаковцев: Зелимхан Бакаев болеет, а у Романа Зобнина обнаружились антитела. Вся остальная команда без находящихся на карантине легионеров и части тренеров начала сбор в Тарасовке. В отсутствие самоизолировавшегося Доменико Тедеско тренировки ведет Владимир Чепзанович.
Команда: все футболисты в России.
Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.
Тренировки: начали занятия на базе в Аше по группам, с соблюдением дистанции.
23 мая все легионеры Уфы прилетели в Самару и потом на автобусе отправились в столицу Башкирии. Остальная команда уже начала сбор на базе в городе Аша. Планируется, что уфимцы раз в неделю будут сдавать тест на коронавирус.
Команда: все футболисты в Тамбове.
Тестирование: все прошли, заболевших нет.
Тренировки: в Тамбове с субботы.
Единственным игроком «Тамбова», который покидал Россию, был вратарь Гиорги Шелия — он уже вернулся. С субботы команда приступила к тренировкам на стадионе «Спартак» в Тамбове. Возвращаться на базу в Тарасовке пока не планируется. Спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал РИА Новости, что ведутся переговоры с РПЛ о том, чтобы «Тамбову» разрешили доиграть сезон на стадионе в родном городе.
Команда: все футболисты в Екатеринбурге.
Тестирование: те, кто находится в России, прошли.
Заболевшие: Павел Погребняк.
Тренировки: планируют начать с 25 мая.
Тест на коронавирус выявил болезнь у одного из самых известных игроков «Урала» — Павла Погребняка. В Россию вернулись все екатеринбургские легионеры, в том числе и лидер команды румын Эрик Бикфалви — об этом РИА Новости сообщил его агент Даниэл Драгош. Команда сейчас находится на базе «Бажовия» и готовится возобновить тренировки.
Команда: Миха Мевля пока не прилетел в Россию.
Тестирование: началось 4 мая.
Тренировки: ожидают разрешения властей.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов еще 4 мая сообщал РИА Новости о постепенном тестировании футболистов на коронавирус. Единственным футболистом, который уезжал за границу, стал словенец Миха Мевля. По словам гендиректора клуба Дмитрия Рубашко, по состоянию на понедельник он пока еще не вернулся в Россию. Команда ожидает от властей Краснодарского края разрешения начать тренировки.
Команда: Джордже Деспотович не собирается возвращаться в «Оренбург», Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь из Белграда.
Тестирование: прошли все, кто находится в России.
Заболевшие: тренер вратарей Платон Захарчук.
Тренировки: возобновили на своем стадионе.
«Оренбург», похоже, потерял ключевого игрока — Джордже Деспотовича. У серба истекает контракт 31 мая и он уже попрощался с командой в соцсетях. С еще тремя легионерами случился неприятный казус — Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь в Россию из Белграда
Тестирование на коронавирус выявило болезнь у тренера вратарей Платона Захарчука и антитела у футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова. Все остальные приступили к тренировкам на стадионе «Газовик».
Команда: все футболисты, кроме Константина Плиева, в Казани.
Тестирование: все прошли.
Заболевший: Константин Плиев.
Тренировки: начались с 16 мая, команда работает небольшими группами.
8 легионеров «Рубина» вернулись в Казань и находятся на карантине. У защитника Константина Плиева обнаружился коронавирус, он остался у себя дома во Владикавказе. Вся остальная команда с 16 мая начала тренировки в группах в Казани.
Команда: все футболисты и тренеры, кроме Срджана Мияйловича, в Самаре.
Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.
Тренировки: начнутся в ближайшее время.
Почти все иностранные футболисты и тренеры «Крыльев» вернулись в Самару 23 мая. Единственным исключением стал сербский защитник Срджан Мияйлович. У него 31 мая заканчивается контракт и доигрывать сезон в РПЛ он не будет. Футболисты, остававшиеся в России, прошли тест на коронавирус — заболевших не обнаружено.
Команда: Все футболисты и тренеры в Грозном.
Тестирование: все прошли, заболевших нет.
Тренировки: начнутся в ближайшее время.
Все иностранные игроки «Ахмата» вернулись в Грозный. В клубе успели оперативно протестировать не только россиян, но и легионеров — заболевших не обнаружено.