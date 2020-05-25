Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: тесты в удельной

Команда: все в Санкт-Петербурге, тренер вратарей Жевнов на карантине.

Тестирование: все прошли, заболевших нет.

Тренировки: индивидуальные тесты на базе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Петербургский клуб оказался единственной командой премьер-лиги, которая не отпустила легионеров по домам во время вынужденной паузы. Исключение сделали только для тренера вратарей Юрия Жевнова: он ездил в Белоруссию. Сейчас специалист вернулся и проходит карантин. Команда в это время начала индивидуальные физические тесты на базе в Удельной, но, по словам генерального директора «сине-бело-голубых» Александра Медведева, тренировками эти занятия назвать нельзя.

Джефферсон Фарфан разводит руками. | Источник: РИА

«Локомотив»: официальное молчание

Команда: по данным СМИ, защитник Бенедикт Хеведес находится в Германии. Ожидается разрешение на въезд для нового главного тренера Марко Николича и его двух помощников (начнут работу с 1 июня).

Тестирование: нет информации.

Заболевший: Джефферсон Фарфан.

Тренировки: начались занятия в группах на базе в Баковке.

«Локомотив» на фоне расставания с Юрием Семиным почти не дает официальной информации и на другие темы — клуб, например. не сообщал о тестировании на коронавирус. Тем не менее, по данным СМИ, команда уже начала тренировки на базе в Баковке под руководством Олега Пашинина. Это значит, что тесты сданы успешно всеми, кроме заболевшего ранее Джефферсона Фарфана. Также неясна ситуация с защитником Бенедиктом Хеведесом. СМИ утверждают, что он остался в Германии и не хочет возвращаться в Россию.

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«Краснодар»: Шапи переболел коронавирусом

Команда: все футболисты находятся в Краснодаре.

Тестирование: все прошли.

Заболевший: Магомед-Шапи Сулейманов перенес коронавирус в мае.

Тренировки: идут занятия на базе в группах по двое.

В конце мая появилась информация о том, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом. Все остальные футболисты прошли тестирование и получили отрицательный результат. Пятеро краснодарских легионеров (Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Ольссон, Йон Фьолусон и Мануэл Фернадеш) прибыли в Краснодар и находятся на карантине, а вся остальная команда тренируется группами по два человека на базе.

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«Ростов»: все спокойно

Команда: все игроки и тренеры находятся в Ростове.

Тестирование: все прошли, заболевших нет.

Тренировки: индивидуальные занятия.

Единственный легионер «Ростова», уезжавший за границу, швед Деннис Хаджикадунич, вернулся в Россию 21 мая. Вся остальная команда прошла тестирование на коронавирус и проводит индивидуальные занятия на базе.

ЦСКА: последними прилетели исландцы

Команда: все игроки и тренеры в Москве.

Тестирование: все прошли, заболевших нет.

Тренировки: есть разрешение.

На прошлой неделе все легионеры ЦСКА вернулись в Москву. Последними прибыли исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон — их самолет прилетел в воскресенье. Остальные игроки прошли тестирование на коронавирус и готовятся возобновить тренировки. Скорее всего, команда проведет сбор в Ватутинках — у ЦСКА есть разрешение работать на своей базе.

Роман Евгеньев бьет по мячу. | Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: несколько заболевших

Команда: все игроки и тренеры в Москве.

Тестирование: прошли.

Заболевшие: защитник Роман Евгеньев, тренер вратарей Дмитрий Изотов.

Тренировки: занятия в группах в Новогорске.

В «Динамо» зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом. Изначально СМИ писали о шести случаях, но по словам врача команды Александра Ярдошвили, в активной фазе болезнь только у защитника Романа Евгеньева. Тренер вратарей Дмитрий Изотов заболел раньше всех и уже вылечился. У двоих динамовцев выявлены пограничные показатели — их отправили на повторный тест, еще у двоих обнаружены антитела.

По информации СМИ, с 22 мая команда приступила к тренировкам на базе в Новогорске. Без Евгеньева, находящихся на карантине четырех легионеров и еще нескольких футболистов, имевших контакты с заболевшими коронавирусом.

«Арсенал»: без Лодыгина и Бауэра

Команда: Юрий Лодыгин и Роберт Бауэр за границей.

Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.

Тренировки: тренируются с 20 мая на базе в Туле.

Во время паузы пределы России покидали два игрока тульского «Арсенала» — вратарь Юрий Лодыгин и защитник Роберт Бауэр. Информации о их возвращении пока нет. Остальная команда прошла тестирование и с 20 мая приступила к тренировкам на базе в Туле.

Андре Шюррле наносит удар. | Источник: РИА

«Спартак»: Шюррле не вернется

Команда: Андре Шюррле остался в Германии.

Тестирование: все прошли.

Заболевшие: Зелимхан Бакаев, антитела у Романа Зобнина.

Тренировки: начали сбор в Тарасовке.

«Спартак» отпускал 10 игроков и тренеров за границу, но 21 мая вернулись все, кроме Андре Шюррле. В СМИ появилась информация, что немец не будет играть за «красно-белых» в оставшихся матчах сезона. Тестирование на коронавирус показало положительные результаты у двоих спартаковцев: Зелимхан Бакаев болеет, а у Романа Зобнина обнаружились антитела. Вся остальная команда без находящихся на карантине легионеров и части тренеров начала сбор в Тарасовке. В отсутствие самоизолировавшегося Доменико Тедеско тренировки ведет Владимир Чепзанович.

«Уфа»: сбор в Аше

Команда: все футболисты в России.

Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.

Тренировки: начали занятия на базе в Аше по группам, с соблюдением дистанции.

23 мая все легионеры Уфы прилетели в Самару и потом на автобусе отправились в столицу Башкирии. Остальная команда уже начала сбор на базе в городе Аша. Планируется, что уфимцы раз в неделю будут сдавать тест на коронавирус.

«Тамбов»: возвращение домой

Команда: все футболисты в Тамбове.

Тестирование: все прошли, заболевших нет.

Тренировки: в Тамбове с субботы.

Единственным игроком «Тамбова», который покидал Россию, был вратарь Гиорги Шелия — он уже вернулся. С субботы команда приступила к тренировкам на стадионе «Спартак» в Тамбове. Возвращаться на базу в Тарасовке пока не планируется. Спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал РИА Новости, что ведутся переговоры с РПЛ о том, чтобы «Тамбову» разрешили доиграть сезон на стадионе в родном городе.

Павел Погребняк в недоумении. | Источник: РИА

«Урал»: заболел Погребняк

Команда: все футболисты в Екатеринбурге.

Тестирование: те, кто находится в России, прошли.

Заболевшие: Павел Погребняк.

Тренировки: планируют начать с 25 мая.

Тест на коронавирус выявил болезнь у одного из самых известных игроков «Урала» — Павла Погребняка. В Россию вернулись все екатеринбургские легионеры, в том числе и лидер команды румын Эрик Бикфалви — об этом РИА Новости сообщил его агент Даниэл Драгош. Команда сейчас находится на базе «Бажовия» и готовится возобновить тренировки.

Миха Мевля наносит удар по мячу головой. | Источник: РИА

«Сочи»: ждут Мевлю и разрешения на тренировки

Команда: Миха Мевля пока не прилетел в Россию.

Тестирование: началось 4 мая.

Тренировки: ожидают разрешения властей.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов еще 4 мая сообщал РИА Новости о постепенном тестировании футболистов на коронавирус. Единственным футболистом, который уезжал за границу, стал словенец Миха Мевля. По словам гендиректора клуба Дмитрия Рубашко, по состоянию на понедельник он пока еще не вернулся в Россию. Команда ожидает от властей Краснодарского края разрешения начать тренировки.

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«Оренбург»: казус с легионерами

Команда: Джордже Деспотович не собирается возвращаться в «Оренбург», Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь из Белграда.

Тестирование: прошли все, кто находится в России.

Заболевшие: тренер вратарей Платон Захарчук.

Тренировки: возобновили на своем стадионе.

«Оренбург», похоже, потерял ключевого игрока — Джордже Деспотовича. У серба истекает контракт 31 мая и он уже попрощался с командой в соцсетях. С еще тремя легионерами случился неприятный казус — Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь в Россию из Белграда из-за проблем с документами. В клубе уверяют, что все в порядке и футболисты прилетят другим маршрутом.

Тестирование на коронавирус выявило болезнь у тренера вратарей Платона Захарчука и антитела у футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова. Все остальные приступили к тренировкам на стадионе «Газовик».

Константин Плиев протестует. | Источник: РИА

«Рубин»: коронавирус у Плиева

Команда: все футболисты, кроме Константина Плиева, в Казани.

Тестирование: все прошли.

Заболевший: Константин Плиев.

Тренировки: начались с 16 мая, команда работает небольшими группами.

8 легионеров «Рубина» вернулись в Казань и находятся на карантине. У защитника Константина Плиева обнаружился коронавирус, он остался у себя дома во Владикавказе. Вся остальная команда с 16 мая начала тренировки в группах в Казани.

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«Крылья Советов»: ушел Мияйлович

Команда: все футболисты и тренеры, кроме Срджана Мияйловича, в Самаре.

Тестирование: те, кто находится в России, прошли, заболевших нет.

Тренировки: начнутся в ближайшее время.

Почти все иностранные футболисты и тренеры «Крыльев» вернулись в Самару 23 мая. Единственным исключением стал сербский защитник Срджан Мияйлович. У него 31 мая заканчивается контракт и доигрывать сезон в РПЛ он не будет. Футболисты, остававшиеся в России, прошли тест на коронавирус — заболевших не обнаружено.

«Ахмат»: проверили даже легионеров

Команда: Все футболисты и тренеры в Грозном.

Тестирование: все прошли, заболевших нет.

Тренировки: начнутся в ближайшее время.

Все иностранные игроки «Ахмата» вернулись в Грозный. В клубе успели оперативно протестировать не только россиян, но и легионеров — заболевших не обнаружено.