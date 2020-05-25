Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/.
Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.
«Выписался, но еще не все хорошо, — сказал Федун. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе».
Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м занял должность
В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.
В сезоне-2019/20, который был приостановлен