Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

Источник: РИА "Новости"

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Выписался, но еще не все хорошо, — сказал Федун. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе».

Что полезно знать Если сидишь дома

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем группы «ИФД Капиталъ».

В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.