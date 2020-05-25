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16:37 (мск), источник: ТАСС

Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вице-президент «Лукойла», владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун в течение двух недель будет продолжать лечение от коронавируса в домашних условиях. Об этом Федун сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.

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«Выписался, но еще не все хорошо, — сказал Федун. — Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе».

Что полезно знать
Если сидишь дома

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна «Лукойл», в 1994-м занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем группы «ИФД Капиталъ».

В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

В сезоне-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Спартак» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Также красно-белые вышли в полуфинал Олимп — Кубка России, где встретятся с петербургским «Зенитом». Возобновление сезона в Тинькофф — Российской премьер-лиге запланировано на 21 июня.

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