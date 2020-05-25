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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» принял решение по будущему казахстанца Зайнутдинова

Российский «Ростов» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым. Об этом сообщил журналист Sport24.ru Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

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Действующее соглашение 22-летнего Зайнутдинова рассчитано до декабря текущего года. В «Ростов» он перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1». Детали нового договора пока не уточняются.

В текущем сезоне РПЛ на счету Зайнутдинова три гола и два ассиста в 12 матчах. Также он дважды выходил в Кубке России.

До «Ростова» Зайнутдинова выступал за «Астану» и родной «Тараз». Для трансфера в Россию полузащитник выкупил свой контракт у столичного клуба.

Добавим, что игры РПЛ приостановлены с 17 марта и возобновятся 21 июня. За восемь туров до финиша «Ростов» с 38 очками идет четвертыми, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на три балла.

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