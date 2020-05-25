«Ростов» принял решение по будущему казахстанца Зайнутдинова

Действующее соглашение 22-летнего Зайнутдинова рассчитано до декабря текущего года. В «Ростов» он перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1». Детали нового договора пока не уточняются.

В текущем сезоне РПЛ на счету Зайнутдинова три гола и два ассиста в 12 матчах. Также он дважды выходил в Кубке России.

До «Ростова» Зайнутдинова выступал за «Астану» и родной «Тараз». Для трансфера в Россию полузащитник выкупил свой контракт у столичного клуба.