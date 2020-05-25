Казах стал главным тренером клуба российской премьер-лиги
22 мая в «Оренбурге», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, произошла отставка главного тренера.
22 мая в «Оренбурге», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, произошла отставка главного тренера.
Вместо Константина Емельянова исполняющим обязанности назначен Ильшат Айткулов. Под руководством Емельянова, который повысили до главного зимой, клуб провел четыре матча в российской
51-летний Айткулов всю карьеру игрока провел в «Оренбурге» (ранее клуб назывался «Газовик»). С 1990 по 2003 год он забил 40 голов в 397 матчах и был капитаном команды, а затем вошел в тренерский штаб в качестве помощника.
В 2004, 2005 и 2009 годах Айткулов становился исполняющим обязанности главного тренера. В 2011 и 2017 годах он также получал эту приставку, но в те периоды клуб не проводил матчей.
По данным Transfermarkt, у Айткулова есть паспорта России и Казахстана. На официальном сайте РПЛ в графе «гражданство» у тренера указана только Россия. Стоит отметить, что в Оренбургской области проживают более 120 тысячи казахов, что составляет шесть процентов населения региона.
После 22 туров «Оренбург» с 23 очками идет на 13-м месте из 16 клубов — от зоны вылета команду отделяет всего один балл. РПЛ приостановлена с середины марта и возобновится 21 июня — пока неизвестно, останется ли Айткулов главным тренером или клубу доверят другому специалисту.
В «Оренбург» Куат перешел 1 января. В РПЛ 27-летний полузащитник провел три матча и получил две желтые карточки.