Казах стал главным тренером клуба российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Вместо Константина Емельянова исполняющим обязанности назначен Ильшат Айткулов. Под руководством Емельянова, который повысили до главного зимой, клуб провел четыре матча в российской премьер-лиге — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0), «Сочи» (1:5) и «Спартаком» (1:3).

51-летний Айткулов всю карьеру игрока провел в «Оренбурге» (ранее клуб назывался «Газовик»). С 1990 по 2003 год он забил 40 голов в 397 матчах и был капитаном команды, а затем вошел в тренерский штаб в качестве помощника.

В 2004, 2005 и 2009 годах Айткулов становился исполняющим обязанности главного тренера. В 2011 и 2017 годах он также получал эту приставку, но в те периоды клуб не проводил матчей.

По данным Transfermarkt, у Айткулова есть паспорта России и Казахстана. На официальном сайте РПЛ в графе «гражданство» у тренера указана только Россия. Стоит отметить, что в Оренбургской области проживают более 120 тысячи казахов, что составляет шесть процентов населения региона.

После 22 туров «Оренбург» с 23 очками идет на 13-м месте из 16 клубов — от зоны вылета команду отделяет всего один балл. РПЛ приостановлена с середины марта и возобновится 21 июня — пока неизвестно, останется ли Айткулов главным тренером или клубу доверят другому специалисту.