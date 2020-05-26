СМИ: пандемия помешала трансферу футболиста «Крузейро» Кака в ЦСКА

«Крузейро» рассчитывал продать нападающего Маурисио и Кака и выручить с этих трансферов 40 миллионов бразильских реалов (около 7,2 миллиона евро), чтобы покрыть свои долги. Кака интересовался ЦСКА. В феврале сообщалось, что московский клуб предложил «Крузейро» 4 миллиона евро за защитника.