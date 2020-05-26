СМИ: пандемия помешала трансферу футболиста «Крузейро» Кака в ЦСКА
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пандемия коронавируса помешала переговорам московского ЦСКА и бразильского «Крузейро» о переходе защитника Кака, сообщает defatoonline.com.br.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пандемия коронавируса помешала переговорам московского ЦСКА и бразильского «Крузейро» о переходе защитника Кака, сообщает defatoonline.com.br.
«Крузейро» рассчитывал продать нападающего Маурисио и Кака и выручить с этих трансферов 40 миллионов бразильских реалов (около 7,2 миллиона евро), чтобы покрыть свои долги. Кака интересовался ЦСКА. В феврале сообщалось, что московский клуб предложил «Крузейро» 4 миллиона евро за защитника.
Однако, по словам представителя «Крузейро» Карлоса Феррейры, в перерыве между переговорами началась пандемия и «все остыло».