Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист вошел в символическую сборную легионеров за всю историю РПЛ

Ветеран казахстанского футбола Владимир Нидергаус попал в символическую сборную легионеров из средней Азии за всю историю российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Sportbox.ru.

Наверх

«За всю историю премьер-лиги в российских клубах формально было зарегистрировано более 120 игроков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Почему «формально»? Многие из них родились в России, а соответствующие паспорта получили уже по ходу карьеры — либо из-за желания выступать на международном уровне за сборные этих стран, либо по иным обстоятельствам.

А вот среди нападающих было из кого выбирать. Мухсин Мухамадиев («Локомотив», «Спартак») и Арсен Аваков («Торпедо») из Таджикистана, Владимир Байрамов («Рубин») из Туркмении, Сергей Волгин («Текстильщик») из Казахстана, Александр Гейнрих (ЦСКА, «Торпедо») и Жафар Ирисметов («Спартак») из Узбекистана… Да, не звезды, но каждый из них след в российском футболе оставил.

У нас же впереди агрессивный тандем, сплав опыта и молодости: Нидергаус — Шомуродов. Форварды, сильные индивидуально и в то же время разноплановые, могут дополнить друг друга, атаковать и с земли, и с воздуха.

Небывалый подъем «Ротора» в середине 90-х во многом был связан с эффективной игрой тройки нападения Есипов — Веретенников — Нидергаус, где нападающему с немецкой фамилией отводилась особая роль. Владимир был быстр, напорист, результативен. В составе волгоградцев он забил 77 голов в 200 матчах!

Чемпион Казахстана и Израиля, серебряный (дважды) и бронзовый призер чемпионата России, Нидергаус точно заслужил место в нашей символической сборной, — пишет издание.

Ротор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Скандального российского футболиста сослали во вторую команду за конфликт с экс-тренером "Тобола"
Загитова продолжает выигрывать без прокатов
Грандиозная драка СССР — США на ЧМ. Ее спровоцировал Фетисов
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Ибра получил травму. Вспоминаем все команды в его карьере (фото)
Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича
Голкипер клуба АПЛ сообщил, что заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь