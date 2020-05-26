Казахстанский футболист вошел в символическую сборную легионеров за всю историю РПЛ

«За всю историю премьер-лиги в российских клубах формально было зарегистрировано более 120 игроков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Почему «формально»? Многие из них родились в России, а соответствующие паспорта получили уже по ходу карьеры — либо из-за желания выступать на международном уровне за сборные этих стран, либо по иным обстоятельствам.

А вот среди нападающих было из кого выбирать. Мухсин Мухамадиев («Локомотив», «Спартак») и Арсен Аваков («Торпедо») из Таджикистана, Владимир Байрамов («Рубин») из Туркмении, Сергей Волгин («Текстильщик») из Казахстана, Александр Гейнрих (ЦСКА, «Торпедо») и Жафар Ирисметов («Спартак») из Узбекистана… Да, не звезды, но каждый из них след в российском футболе оставил.

У нас же впереди агрессивный тандем, сплав опыта и молодости: Нидергаус — Шомуродов. Форварды, сильные индивидуально и в то же время разноплановые, могут дополнить друг друга, атаковать и с земли, и с воздуха.

Небывалый подъем «Ротора» в середине 90-х во многом был связан с эффективной игрой тройки нападения Есипов — Веретенников — Нидергаус, где нападающему с немецкой фамилией отводилась особая роль. Владимир был быстр, напорист, результативен. В составе волгоградцев он забил 77 голов в 200 матчах!