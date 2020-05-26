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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием

Московский ЦСКА опубликовал шутливый ролик с поздравлениями в адрес президента клуба Евгения Гинера.

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14
фотографий

Футбольному функционеру 26 мая исполнилось 60 лет.

На видео, опубликованном в клубном аккаунте в Twitter, игроки, болельщики и тренеры команды изменили и исполнили знаменитую кричалку болельщиков ЦСКА: «Это Гинер все купил». В видеоролике приняли участие браться Березуцкие, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко, Леонид Слуцкий и многие другие представители армейцев.

Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года.

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