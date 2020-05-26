ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием

На видео, опубликованном в клубном аккаунте в Twitter, игроки, болельщики и тренеры команды изменили и исполнили знаменитую кричалку болельщиков ЦСКА: «Это Гинер все купил». В видеоролике приняли участие браться Березуцкие, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко, Леонид Слуцкий и многие другие представители армейцев.