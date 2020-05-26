«Позорище, что убирают Семина». Дзюба высказался о ситуации в «Локомотиве»

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что руководство «Локо» решило не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

«Меня поражает наша общественность, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — «Локомотив» должен остаться в числе конкурентов. Хорошая, сбалансированная и опытная команда.

Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке.

Убрать одного из мэтра нашего футбола. Не понимаю, почему убирают в России у нас так заслуженных людей. Это для меня загадка.

Захотели и убрали. Люди, которые ничего не понимают. Это околофутбольные вещи начинают. Почему так.

Палыч был тот оплот, который не давал команде развалиться. Но все указывает на то, что будет очень тяжело «Локо» удержаться.