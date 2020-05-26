Смолов: Решение возобновить чемпионат РПЛ выглядит поспешным
Нападающий «Сельты» Федор Смолов считает, что решение о возобновлении Российской
Нападающий «Сельты» Федор Смолов считает, что решение о возобновлении Российской
Сезон Российской
«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — сказал Смолов в видеоролике на
Нападающий также рассказал о снятии карантинных мер в Испании: «В Галисии с сегодняшнего дня уже открываются рестораны и все магазины. Правда они могут быть заполнены только на 30 процентов. В Испании жизнь налаживается, только аэропорт закрыт, а так все работает».
Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» в январе на правах аренды до окончания нынешнего сезона. До того, как чемпионат был прерван