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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смолов: Решение возобновить чемпионат РПЛ выглядит поспешным

Нападающий «Сельты» Федор Смолов считает, что решение о возобновлении Российской премьер-лиги является поспешным.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон Российской премьер-лиги был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — сказал Смолов в видеоролике на Youtube-канале журналиста Василия Уткина.

Нападающий также рассказал о снятии карантинных мер в Испании: «В Галисии с сегодняшнего дня уже открываются рестораны и все магазины. Правда они могут быть заполнены только на 30 процентов. В Испании жизнь налаживается, только аэропорт закрыт, а так все работает».

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» в январе на правах аренды до окончания нынешнего сезона. До того, как чемпионат был прерван из-за коронавируса, россиянин успел провести за команду из Виго шесть матчей, в которых забил один мяч.

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