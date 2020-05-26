Смолов: Решение возобновить чемпионат РПЛ выглядит поспешным

«По поводу России у меня есть впечатление, что немного поспешным выглядит решение. Потому что вроде как есть пример Германии, Италии и Испании, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ тоже выступила, что, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов по заболеваниям, и в России пока на снижение ситуация не идет, к сожалению», — сказал Смолов в видеоролике на Youtube-канале журналиста Василия Уткина.