РПЛ объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. 17 мая правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--02469ea9313c1878bbe3" data-vnd="02469ea9313c1878bbe3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=02469ea9313c1878bbe3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также отмечается, что для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона РПЛ создала оперативный штаб, который возглавил Прядкин.

«Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления Тинькофф-РПЛ», — отметил Прядкин.