РПЛ объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию
ТАСС, 26 мая. Все иностранные игроки и тренеры клубов Российской
ТАСС, 26 мая. Все иностранные игроки и тренеры клубов Российской
Чемпионат России был приостановлен
«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.
Также отмечается, что для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона РПЛ создала оперативный штаб, который возглавил Прядкин.
«Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления Тинькофф-РПЛ», — отметил Прядкин.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту почти 5,5 млн человек по всему миру заразились коронавирусом и свыше 345 тыс. умерли.