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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»

У «Уфы» могут в скором времени смениться владельцы, сообщает телеграм-канал «Он Эйр».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». При этом генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов склоняется к первому варианту. Руководители клуба уже провели несколько встреч на предмет возможной продажи.

Ранее стало известно, что City Football Group приобрёл девятый футбольный клуб. Red Bull также принадлежат сразу несколько клубов по всему миру. Самые известные из них в Европе — «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург».

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

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