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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун заявил, что хочет получить новый вызов после 8 лет в России

Форвард «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что хочет сменить клуб и продолжить карьеру за пределами России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».

«Я читал, что СМИ пишут обо мне, но у меня есть контракт с «Зенитом», и на данный момент я сосредоточен на своей команде. Надеюсь, что все будет хорошо. «Наполи»? Я провел в России 8 лет и приобрел хороший опыт. Теперь я хотел бы получить новый вызов. Надеюсь, что в ближайшее время он у меня будет.

У меня еще два года контракта с «Зенитом», и я не могу сказать больше. Если информация о «Наполи» — правда, то два клуба будут вести переговоры. Мой отец не хочет покидать Россию? Никто ничего не знает об этом, потому что наши личные дела не становятся публичными. Я сам решаю, куда мне идти, слушая тех, кто рядом со мной.

25-летний Сердар Азмун в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.

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