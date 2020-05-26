Семин прокомментировал слова Дзюбы, назвавшего позорищем его уход из «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Говоря о предстоящем уходе специалиста из московского клуба по истечении контракта, футболист заявил: «Так убирать Сёмина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное, я в замешательстве. А что главное тогда?»
«Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.