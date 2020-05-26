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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Семин прокомментировал слова Дзюбы, назвавшего позорищем его уход из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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Источник: Reuters

Говоря о предстоящем уходе специалиста из московского клуба по истечении контракта, футболист заявил: «Так убирать Сёмина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное, я в замешательстве. А что главное тогда?»

«Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня», — цитирует Сёмина Sport24.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

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