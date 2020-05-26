Президент «Ростова» рассказал о переговорах с Зайнутдиновым

В текущем сезоне российской премьер-лиги Зайнутдинов забил три гола и отдал два ассиста в 12 матчах. Также он дважды выходил в Кубке России.

«Переговоры с Бахтиером в процессе, скоро объявим», — сказал Арутюнянц.