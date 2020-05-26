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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Ростова» рассказал о переговорах с Зайнутдиновым

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью Sport24.ru рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым.

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В текущем сезоне российской премьер-лиги Зайнутдинов забил три гола и отдал два ассиста в 12 матчах. Также он дважды выходил в Кубке России.

«Переговоры с Бахтиером в процессе, скоро объявим», — сказал Арутюнянц.

Действующий контракт 22-летнего Зайнутдинова с «Ростовом» рассчитан до декабря текущего года. В «Ростов» он перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1».

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