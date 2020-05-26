Президент «Ростова» рассказал о переговорах с Зайнутдиновым
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью Sport24.ru рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью Sport24.ru рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым.
В текущем сезоне российской
«Переговоры с Бахтиером в процессе, скоро объявим», — сказал Арутюнянц.
Действующий контракт 22-летнего Зайнутдинова с «Ростовом» рассчитан до декабря текущего года. В «Ростов» он перешел в январе 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1».