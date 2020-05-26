«Локомотив» может купить Милана Баделя за € 3,5 млн

Обсуждается вариант как и полноценного трансфера, так и аренды игрока с обязательным правом выкупа. В случае трансфера € 3,5 млн будут выплачены сразу, в случае аренды платежи будут разбиты по схеме € 700 тыс. + € 2,8 млн. В первом случае Бадель подпишет контракт по схеме «2+1», а во втором — после года аренды подпишет контракт на 2 года.