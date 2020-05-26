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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» может купить Милана Баделя за € 3,5 млн

Как стало известно «Чемпионату», сумма трансфера хорватского полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив» может составить € 3,5 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Обсуждается вариант как и полноценного трансфера, так и аренды игрока с обязательным правом выкупа. В случае трансфера € 3,5 млн будут выплачены сразу, в случае аренды платежи будут разбиты по схеме € 700 тыс. + € 2,8 млн. В первом случае Бадель подпишет контракт по схеме «2+1», а во втором — после года аренды подпишет контракт на 2 года.

Бадель перешёл из римского «Лацио» во «Фиорентину» летом 2019 года. Арендное соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2020 года. Хорватский футболист защищал цвета «Фиорентины» с 2014 по 2018 год. Милан Бадель выступает в составе национальной команды Хорватии с 2010 года.

В сезоне-2019/2020 Бадель принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил один мяч. Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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