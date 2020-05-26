Джикия: Если я футболист и мне платят большую зарплату, почему я должен от нее отказываться?

«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40%, — это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги, — цитирует Джикию Forbes.