СМИ: главный тренер «Спартака» Тедеско нарушил карантин

Источник: Sport24

По информации источника, в минувшие выходные Тедеско провел теоретическое занятие, в ходе которого у него произошел конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

В СМИ ранее сообщалось, что конфликт Гулиева произошел с помощником немца — тренером по реабилитации Владимиром Чепзановичем.

«Это было сделано для того, чтобы скрыть факт присутствия главного тренера “Спартака” на общекомандном сборе. Именно Тедеско остался недоволен поведением полузащитника и отстранил его от тренировок с главной командой», — пишет источник.

23 мая на официальном сайте «Спартака» была опубликована новость, в которой сообщалось, что тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки сел на обязательный двухнедельный карантин. Отмечалось, что все они вернулись в начале недели из Европы и прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.