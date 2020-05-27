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00:32 (мск), источник: Sport24

СМИ: главный тренер «Спартака» Тедеско нарушил карантин

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения генерального директора клуба Томаса Цорна лично проводит занятия с командой, несмотря на обязательства по соблюдению 14-дневного карантина после возвращения из Европы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Sport24

По информации источника, в минувшие выходные Тедеско провел теоретическое занятие, в ходе которого у него произошел конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

В СМИ ранее сообщалось, что конфликт Гулиева произошел с помощником немца — тренером по реабилитации Владимиром Чепзановичем.

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«Это было сделано для того, чтобы скрыть факт присутствия главного тренера “Спартака” на общекомандном сборе. Именно Тедеско остался недоволен поведением полузащитника и отстранил его от тренировок с главной командой», — пишет источник.

23 мая на официальном сайте «Спартака» была опубликована новость, в которой сообщалось, что тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки сел на обязательный двухнедельный карантин. Отмечалось, что все они вернулись в начале недели из Европы и прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.

Ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию было снято 17 мая. Необходимые для этого изменения были внесены в распоряжение правительства «О временном ограничении въезда в РФ». В числе прочего сообщалось, что всех прибывших из-за рубежа обяжут пройти 14-дневный карантин.

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