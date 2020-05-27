Легионеры «Крыльев Советов» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Результаты тестов иностранных футболистов и тренеров «Крыльев Советов» на коронавирус оказались отрицательными, сообщается в официальном аккаунте самарской команды в Twitter.
Результаты тестов иностранных футболистов и тренеров «Крыльев Советов» на коронавирус оказались отрицательными, сообщается в официальном аккаунте самарской команды в Twitter.
Как отмечается, несмотря на то что инфекции у игроков не выявлено, они все равно продолжат находиться в режиме самоизоляции и тренироваться по индивидуальному плану.
Ранее тестирование на коронавирус прошли все игроки «Крыльев Советов», которые не покидали Россию во время перерыва в сезоне, и все результаты тестирования также были отрицательными.