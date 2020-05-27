У игрока «Рубина» Пояркова обнаружен коронавирус

Источник: Sport24

Первый анализ игрок сдал 18 мая в Казани. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился.

Отмечается, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. Сейчас 20-летний футболист находится на самоизоляции дома в Казани.

Ранее положительный тест на коронавирус в родном Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии.

25 мая остальные игроки, тренерский штаб, персонал «Рубина» сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Поярков был арендован «Рубином» у «Ростова» в сентябре прошлого года. Игрок провел за казанцев 6 матчей.