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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках

Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Также органы власти санкционировали групповые занятия на базе в Удельной для «Зенита» — ранее футболисты работали индивидуально.

Таким образом, у всех клубов РПЛ сейчас есть официальный допуск для возобновления подготовки к рестарту сезона, который назначен на 21 июня. (Вячеслав Короткин).

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