В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в «Уфу»

«Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в “Уфу”? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров», — заявил представитель российского офиса Red Bull в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых — «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.



«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Евсеева отделяет 5 очков, от зоны еврокубков — 9.