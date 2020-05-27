Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

По информации источника, депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. В обращении Плетнёва называет преждевременным решение возобновить сезон в условиях пандемии. По её мнению, ситуация выглядит провокационной и подчёркивает социальное неравенство. Депутат считает, что таким образом государство показывает желание помогать не экономике, не предпринимателям и не оставшимся без работы людям, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам.