Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу
Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления нынешнего розыгрыша Российской
Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления нынешнего розыгрыша Российской
По информации источника, депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. В обращении Плетнёва называет преждевременным решение возобновить сезон в условиях пандемии. По её мнению, ситуация выглядит провокационной и подчёркивает социальное неравенство. Депутат считает, что таким образом государство показывает желание помогать не экономике, не предпринимателям и не оставшимся без работы людям, а футбольному бизнесу и
Плетнёва говорит, что с учётом обстоятельств это выглядит неприемлемо и возобновление сезона необходимо отложить до снятия всех ограничений в стране.
Напомним, чемпионат России, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте