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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал «Кремлёвский мамковед».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, депутат обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата. В обращении Плетнёва называет преждевременным решение возобновить сезон в условиях пандемии. По её мнению, ситуация выглядит провокационной и подчёркивает социальное неравенство. Депутат считает, что таким образом государство показывает желание помогать не экономике, не предпринимателям и не оставшимся без работы людям, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам.

Плетнёва говорит, что с учётом обстоятельств это выглядит неприемлемо и возобновление сезона необходимо отложить до снятия всех ограничений в стране.

Напомним, чемпионат России, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.

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