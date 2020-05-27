Дзагоев признался, что никогда не получал предложений из Европы

«Знаю, что Федей Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не смогли договориться. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения из Европы у меня никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат Ахметов или Ваня Обляков тоже с радостью бы уехали в сильную лигу, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения: хотят ли нас видеть в европейских клубах или нет», — рассказал Дзагоев в интервью GQ.