Дзагоев признался, что никогда не получал предложений из Европы
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что хотел бы выступать в европейском футбольном чемпионате.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что хотел бы выступать в европейском футбольном чемпионате.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал об интересе к Дзагоеву со сторы английских команд после чемпионата Европы-2012, на котром полузащитник забил три гола.
«Знаю, что Федей Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не смогли договориться. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения из Европы у меня никогда не было.
«Надеюсь, что в будущем наши ребята окажутся в Европе. Чалов хорош, когда он в форме. Не зря же по нему делали официальное предложение.
На счету 29-летнего Дзагоева семь матчей за ЦСКА в Российской