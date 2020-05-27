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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзагоев признался, что никогда не получал предложений из Европы

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что хотел бы выступать в европейском футбольном чемпионате.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщал об интересе к Дзагоеву со сторы английских команд после чемпионата Европы-2012, на котром полузащитник забил три гола.

«Знаю, что Федей Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не смогли договориться. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения из Европы у меня никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Думаю, тот же Ильзат Ахметов или Ваня Обляков тоже с радостью бы уехали в сильную лигу, в команду с высокими задачами. Но все зависит от предложения: хотят ли нас видеть в европейских клубах или нет», — рассказал Дзагоев в интервью GQ.

«Надеюсь, что в будущем наши ребята окажутся в Европе. Чалов хорош, когда он в форме. Не зря же по нему делали официальное предложение. Что-то увидели и посчитали, что он готов», — добавил Дзагоев.

На счету 29-летнего Дзагоева семь матчей за ЦСКА в Российской премьер-лиге сезона-2019/20.

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