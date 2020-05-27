«Арсенал» продлил контракты штаба Черевченко до конца сезона
Тульский «Арсенал» продлил контракты штаба главного тренера команды Игоря Черевченко до конца нынешнего сезона.
Тульский «Арсенал» продлил контракты штаба главного тренера команды Игоря Черевченко до конца нынешнего сезона.
«Арсенал» продлил контракты штаба главного тренера команды Игоря Черевченко и его помощников до реального окончания нынешнего сезона. Эту информацию в интервью тульскому изданию Myslo подтвердил спортивный директор клуба Андрей Рудаков.
— Контракт с главным тренером Игорем Черевченко продлен только до конца чемпионата. А потом?
— Нормальная ситуация. У многих контракты продлены таким образом, не только в нашем клубе. Нужно для начала закончить сезон. Есть руководство, которое будет потом решать, — цитирует Рудакова Myslo.ru.
— «Арсенал» будет готовиться к концовке в Кратово?
— Нет, пока мы здесь. В принципе, на Центральном стадионе хорошее поле, условия созданы вполне приличные.
— Возможно ли, что на трибунах, по примеру той же Германии, мы увидим хотя бы фанерные щиты, обозначающие зрителей?
— У нас еще есть время для таких идей. Мы только первую неделю тренируемся. Может,
15 мая было принято решение: