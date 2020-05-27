«Арсенал» продлил контракты штаба Черевченко до конца сезона

Источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» продлил контракты штаба главного тренера команды Игоря Черевченко и его помощников до реального окончания нынешнего сезона. Эту информацию в интервью тульскому изданию Myslo подтвердил спортивный директор клуба Андрей Рудаков.

— Контракт с главным тренером Игорем Черевченко продлен только до конца чемпионата. А потом?

— Нормальная ситуация. У многих контракты продлены таким образом, не только в нашем клубе. Нужно для начала закончить сезон. Есть руководство, которое будет потом решать, — цитирует Рудакова Myslo.ru.

— «Арсенал» будет готовиться к концовке в Кратово?

— Нет, пока мы здесь. В принципе, на Центральном стадионе хорошее поле, условия созданы вполне приличные.

— Возможно ли, что на трибунах, по примеру той же Германии, мы увидим хотя бы фанерные щиты, обозначающие зрителей?

— У нас еще есть время для таких идей. Мы только первую неделю тренируемся. Может, какие-то изменения и новшества действительно произойдут.